Alle 11.30 quando sono uscite fuori le formazioni il pubblico si è diviso tra chi è rimasto sorpreso e chi invece sapeva. Da una parte chi non vedeva nessun ordine logico dietro la scelta di schierare Lorenzo Pellegrini titolare nel derby. Dopo un inizio di stagione complicato, senza nemmeno un minuto nelle gambe e più volte punzecchiato in conferenza, titolare nella partita più importante? Dall’altra parte chi invece se lo aspettava, credendo a un allineamento collettivo al pensiero magico per cui l’illogico diventa logico. Pellegrini titolare proprio perché non aveva alcun senso, e perché segna sempre nei derby, e perché nel calcio ci sono energie che scorrono al di sotto di ciò che vediamo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - L'eterno ritorno del gol di Pellegrini al derby