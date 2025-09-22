L' eterno ritorno del gol di Pellegrini al derby
Alle 11.30 quando sono uscite fuori le formazioni il pubblico si è diviso tra chi è rimasto sorpreso e chi invece sapeva. Da una parte chi non vedeva nessun ordine logico dietro la scelta di schierare Lorenzo Pellegrini titolare nel derby. Dopo un inizio di stagione complicato, senza nemmeno un minuto nelle gambe e più volte punzecchiato in conferenza, titolare nella partita più importante? Dall’altra parte chi invece se lo aspettava, credendo a un allineamento collettivo al pensiero magico per cui l’illogico diventa logico. Pellegrini titolare proprio perché non aveva alcun senso, e perché segna sempre nei derby, e perché nel calcio ci sono energie che scorrono al di sotto di ciò che vediamo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: eterno - ritorno
Gli esami finiti e l’eterno ritorno dell’uguale...
Il ventaglio? Pratico, di moda e non inquina: un eterno ritorno
L’eterno ritorno al vitalizio – Panorama in edicola
Carla Signoris: il ritorno in tv con "Balene", l’amore eterno con Maurizio Crozza e il passo indietro per i figli - facebook.com Vai su Facebook
Eterno ritorno La miglior difesa contro la cancel culture resta il talento, non l’indignazione Di @lasoncini https://linkiesta.it/2025/09/flaiano-chiuso-per-noia-gassmann-bill-maher/… via @Linkiesta - X Vai su X
L'eterno ritorno del gol di Pellegrini al derby; “Mi sono commosso dopo il gol, io amo Roma ma non so cosa accadrà in futuro”: il reietto…; Mi sono commosso dopo il gol io amo Roma ma non so cosa accadrà in futuro | il reietto Pellegrini decide il derby della Capitale.
“Mi sono commosso dopo il gol, io amo Roma ma non so cosa accadrà in futuro”: il reietto Pellegrini decide il derby della Capitale - 0 nella prima stracittadina della stagione e a far saltare il banco è il numero 7 gialloross o, mandato in campo a sorpresa ... Da ilfattoquotidiano.it
Lazio-Roma, Pellegrini e il gol della rinascita: derby amuleto per Capitan Passato - Dopo 4 mesi di assenza Lorenzo Pellegrini torna titolare e sblocca il derby con la Lazio, quarto gol ai biancocelesti per lui, incubo finito? Lo riporta sport.virgilio.it