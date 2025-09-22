Per i distratti è una scoperta, non la sua classe cristallina ma che a quarant’anni appena compiuti sia ancora capace di essere protagonista in campo. I detrattori in servizio permanente ed effettivo si concentrano, invece, su un grande classico e cioè che se un quarantenne funziona in Italia è solo perché la Serie A è diventato il cimitero degli elefanti. E giù con i soliti luoghi comuni sul Paese per vecchi, la fuga dei talenti e dei cervelli calcistici. Tutti gli altri, invece, si godono le esibizioni di Luka Modric con la maglia del Milan con la consapevolezza di essere al cospetto delle performance di un grande direttore d’orchestra che in Italia è arrivato perché sia lui che chi lo ha chiamato sapevano di andare sul sicuro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’eterno Modric è una sorpresa solo per chi non conosce il calcio