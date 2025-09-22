L' età dell' odio Come disinnescare l’emozione più distruttiva

Ilfoglio.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tempi in cui l'odio – nazionalistico, razziale, religioso, di classe, di genere, ad personam – è tornato in grande spolvero. Quest'odio, che ieri ha generato Auschwitz e i gulag, i khmer rossi.

L'età dell'odio. Come disinnescare l'emozione più distruttiva

