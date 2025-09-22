L’estate sarda brilla negli show firmati Cogito Communication
La stagione calda appena archiviata ha visto Cogito Communication Srl trasformare spiagge, piazze e locali della Sardegna in palcoscenici d’emozione, confermando il carisma creativo di Nello Simioli e di un team capace di fondere musica, bellezza e storytelling in un’unica, travolgente esperienza. Un’estate che diventa racconto Quando le luci dell’estate si accendono, Nello Simioli risponde . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: estate - sarda
Il locale si candida a diventare il cuore pulsante dell'estate sarda, con un’offerta che unisce alta cucina e intrattenimento, per valorizzare l'isola senza snaturarne l’anima
L’altra faccia cafona dell’estate sarda è anche questa. Turisti senza rispetto e genitori maneschi che si permettono di dare uno schiaffo al bagnino di un hotel. Quando, al contrario, dovrebbero rifilarlo ai propri figli. La colpa? Ha rimproverato i piccoli perché in - facebook.com Vai su Facebook
Arzachena, che cosa resterà di Estate in Fiore? https://unionesarda.it/news-sardegna/gallura/arzachena-che-cosa-restera-di-estate-in-fiore-dqw9mb9m… - X Vai su X