L’estate più torrida | nel 2024 quasi 63mila morti per il caldo in Europa Il record in Italia
Il nostro Paese con 18mila vittime è stato il più colpito del continente. Anche nel 2022 e nel 2023 abbiamo contato più vittime delle altre nazioni, soprattutto donne e anziani. I dati su Nature Medicine. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: estate - torrida
Bagno nella fontana e turisti sdraiati in piazza: torrida estate tra scherzi e degrado
Il mini ventilatore che ti salva dall'estate torrida (oggi con coupon del 20%)
Estate torrida, soluzione geniale: ventilatore da soffitto con luce, c'è il 44% di sconto
Una flessione importante, influenzata da un’estate meno torrida e da un calendario sfavorevole, che ha visto scendere anche i consumi delle industrie energivore - X Vai su X
L' ESTATE NERA Remo Guerrini Massimino, Eva, Attila, Saturnina e poi Canavesio, Federico, Santino e Giusi sono ancora dei bambini durante quella torrida estate del ’62. Di giorno scherzano e scorrazzano per le strade di Altavilla, un paesino del Monferrat - facebook.com Vai su Facebook