L’estate più torrida | nel 2024 quasi 63mila morti per il caldo in Europa Il record in Italia

Repubblica.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nostro Paese con 18mila vittime è stato il più colpito del continente. Anche nel 2022 e nel 2023 abbiamo contato più vittime delle altre nazioni, soprattutto donne e anziani. I dati su Nature Medicine. 🔗 Leggi su Repubblica.it

