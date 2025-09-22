Ho letto che nel pantheon di Forza Italia rimane fulgido il pensiero economico e sociale di Margaret Thatcher, la politica britannica che ha rivoltato come un calzino un Paese che stava avvitandosi nel buio profondo di uno statalismo nefasto. Con la sua presenza decisa e risolutiva a Downing Street ha fatto tornare gli inglesi a riveder le stelle. Il fatto che Forza Italia, l'anima liberale della coalizione al governo (un governo che trova apprezzamenti per il lavoro che sta svolgendo anche da parte delle agenzie di rating, come ha appena dimostrato Fitch) non abbia alcuna intenzione di dimenticarsi della sua lezione di gigante del liberismo è un'ottima notizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'esempio Thatcher