Leonora Carrington è stata pittrice ma anche scrittrice scultrice e drammaturga una mostra dedicata a lei e curata da Carlos Martìn e Tere Arcq

Iodonna.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M ilano, 22 set. (askanews) – Un’artista potente e impossibile da chiudere in una sola definizione, che negli ultimi anni è stata riscoperta e rivalutata, anche alla luce della perdurante forza contemporanea dei suoi lavori. Palazzo Reale a Milano dedica una retrospettiva a Leonora Carrington, nata in Inghilterra nel 1917 e morta in Messico nel 2011, per provare a esplorare i suoi mondi creativi. Leggi anche › A Milano Bicocca una mostra sugli studenti-campioni sportivi «Leonora Carrington – ha detto ad askanews il curatore Carlos Martìn – è un’artista non solo che ha vissuto gli anni del Surrealismo, è una parte importante della sua storia, ma anche perché il suo vissuto riflette molti aspetti contemporanei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

leonora carrington 232 stata pittrice ma anche scrittrice scultrice e drammaturga una mostra dedicata a lei e curata da carlos mart236n e tere arcq

© Iodonna.it - Leonora Carrington è stata pittrice, ma anche scrittrice, scultrice e drammaturga, una mostra dedicata a lei e curata da Carlos Martìn e Tere Arcq.

In questa notizia si parla di: leonora - carrington

Leonora Carrington. Fra miti, sogni e traumi

Leonora Carrington a Palazzo Reale: arte, mistica e femminismo

Leonora Carrington a Palazzo Reale: arte, mistica e femminismo - Un'artista potente e impossibile da chiudere in una sola definizione, che negli ultimi anni &#232; stata riscoperta e rivalutata, anche alla luce della perdurante forza contemp ... Secondo libero.it

leonora carrington 232 stataLeonora Carrington - Dal 20 settembre 2025 al 11 gennaio 2026, le sale di Palazzo Reale a Milano ospitano una retrospettiva straordinaria dedicata a Leonora Carrington. Come scrive itinerarinellarte.it

Cerca Video su questo argomento: Leonora Carrington 232 Stata