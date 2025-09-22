Milano, 22 set. (askanews) - Un'artista potente e impossibile da chiudere in una sola definizione, che negli ultimi anni è stata riscoperta e rivalutata, anche alla luce della perdurante forza contemporanea dei suoi lavori. Palazzo Reale a Milano dedica una retrospettiva a Leonora Carrington, nata in Inghilterra nel 1917 e morta in Messico nel 2011, per provare a esplorare i suoi mondi creativi. "Leonora Carrington - ha detto ad askanews il curatore Carlos Martìn - è un'artista non solo che ha vissuto gli anni del Surrealismo, è una parte importante della sua storia, ma anche perché il suo vissuto riflette molti aspetti contemporanei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leonora Carrington a Palazzo Reale: arte, mistica e femminismo