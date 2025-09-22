Un pomeriggio di paura a Fiano Romano, nella provincia a nord di Roma, dove un elicottero è precipitato durante le fasi di atterraggio, prendendo fuoco subito dopo l’impatto. La scena, drammatica, si è consumata nel primo pomeriggio di lunedì 22 settembre, lasciando sgomenti i presenti ma, fortunatamente, non si registrano feriti. L’incidente è avvenuto in località Pantano, presso l’ aviosuperficie dell’Aeroclub Tucano, una scuola di volo nota nella zona. Qui, secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero stava eseguendo una manovra di atterraggio quando, forse a causa del forte vento, il pilota avrebbe perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’elicottero precipita, poi l’incendio: spaventoso in Italia, una colonna di fumo