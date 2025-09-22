L’elicottero precipita poi l’incendio | spaventoso in Italia una colonna di fumo
Un pomeriggio di paura a Fiano Romano, nella provincia a nord di Roma, dove un elicottero è precipitato durante le fasi di atterraggio, prendendo fuoco subito dopo l’impatto. La scena, drammatica, si è consumata nel primo pomeriggio di lunedì 22 settembre, lasciando sgomenti i presenti ma, fortunatamente, non si registrano feriti. L’incidente è avvenuto in località Pantano, presso l’ aviosuperficie dell’Aeroclub Tucano, una scuola di volo nota nella zona. Qui, secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero stava eseguendo una manovra di atterraggio quando, forse a causa del forte vento, il pilota avrebbe perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: elicottero - precipita
Cane Neve precipita in un dirupo per 200 metri: maremmana salvata in elicottero a Piateda
Somalia, precipita elicottero dell’Unione Africana: almeno 3 morti
Elicottero precipita tra i boschi Vetriolo a Levico Terme, a bordo due persone
Elicottero precipita in fase di atterraggio e prende fuoco https://ift.tt/cShiUmF - X Vai su X
Alpinista precipita durante la ferrata, soccorsa in elicottero - facebook.com Vai su Facebook