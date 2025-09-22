Lectorinfabula torna a Conversano Oggi anche in altri Comuni | a Castellana Grotte stasera Mario Desiati

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Lectorinfabula torna a Conversano per la settimana più intensa del Festival. Organizzato dalla Fondazione Di Vagno, il festival si è svolto a Putignano per i primi tre giorni e a Bari per l’inaugurazione con Ezio Mauro e un evento speciale al Teatro Piccinni. Da lunedì 22 settembre, tornerà a Conversano, e si sposterà per alcuni appuntamenti negli altri Comuni. Tanti gli incontri nella quarta giornata di Lectorinfabula. Per Lector ragazzi, a Conversano, “Lo spacciatore di noci” con Valentina Misgur, Ole Könnecke con il libro “Niente draghi per Celeste”, in collaborazione con Goethe Institut, Laverve con “La regina dei granchi”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

