Lectorinfabula torna a Conversano Oggi anche in altri Comuni | a Castellana Grotte stasera Mario Desiati
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Lectorinfabula torna a Conversano per la settimana più intensa del Festival. Organizzato dalla Fondazione Di Vagno, il festival si è svolto a Putignano per i primi tre giorni e a Bari per l’inaugurazione con Ezio Mauro e un evento speciale al Teatro Piccinni. Da lunedì 22 settembre, tornerà a Conversano, e si sposterà per alcuni appuntamenti negli altri Comuni. Tanti gli incontri nella quarta giornata di Lectorinfabula. Per Lector ragazzi, a Conversano, “Lo spacciatore di noci” con Valentina Misgur, Ole Könnecke con il libro “Niente draghi per Celeste”, in collaborazione con Goethe Institut, Laverve con “La regina dei granchi”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: lectorinfabula - torna
Torna Lectorinfabula, focus sulla situazione internazionale. Da oggi al 27 settembre in Puglia il festival di cultura europea #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Lectorinfabula, la quarta giornata con Desiati, Ferrajoli e Rizzo. Si torna a Conversano; Due appuntamenti della Fondazione Di Vagno a Conversano per introdurre il tema di Lectorinfabula 2025; Lectorinfabula: comincia il festival diffuso di Conversano.
Lectorinfabula torna a Conversano Oggi anche in altri Comuni: a Castellana Grotte stasera Mario Desiati - Tanti gli incontri nella quarta giornata di Lectorinfabula. Scrive noinotizie.it
Lectorinfabula 2025: da Conversano agli altri Comuni della rete, giornata ricca di incontri e laboratori - Il festival è promosso dalla Fondazione Di Vagno con il sostegno del Consiglio d’Europa, del Ministero della Cultura, di Regione Puglia, ... Segnala giornaledipuglia.com