Lectorinfabula al via con la quinta giornata | il programma
Saranno ancora gli appuntamenti di Lector Ragazzi, curati dall’associazione Hamelin nei diversi paesi che compongono la rete di questa edizione 2025, ad aprire le giornate di Lectorinfabula, il festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno in svolgimento fino al 27 settembre.A Conversano. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: lectorinfabula - quinta
Dal 10 al 12 settembre 2025 Monopoli ospita la quinta edizione del festival Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
Lectorinfabula, al via con la quinta giornata: il programma; Il programma de La misura del mondo.
Alghero, al via la quinta giornata di Cinema delle Terre del Mare - Quinta giornata di navigazione domani, giovedì 10 luglio, per Cinema delle Terre del Mare, il festival che porta il meglio delle produzioni indipendenti lungo la Riviera del corallo Alghero, ... unionesarda.it scrive