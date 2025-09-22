Leclerc e Sainz tornano a casa di notte guidando un'auto noleggiata in Italia | viaggio surreale dopo Baku

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno vissuto una notte piuttosto surreale dopo il GP a Baku. I due piloti sono stati costretti a viaggiare di notte su un van noleggiato in Italia in direzione Monaco perché il loro jet ha dovuto fare scalo a Genova a causa del maltempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

