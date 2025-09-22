Leclerc e Sainz tornano a casa di notte guidando un'auto noleggiata in Italia | viaggio surreale dopo Baku
Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno vissuto una notte piuttosto surreale dopo il GP a Baku. I due piloti sono stati costretti a viaggiare di notte su un van noleggiato in Italia in direzione Monaco perché il loro jet ha dovuto fare scalo a Genova a causa del maltempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: leclerc - sainz
Formula 1, perfette le Ferrari nella prima sessione di prove libere a Monza: Hamilton primo, poi Leclerc, terzo Sainz
“Monza e la Ferrari saranno sempre nel mio cuore. Leclerc? Rivalità inventata. Ora riporto in alto la Williams”. Carlos Sainz si racconta
Verstappen in pole nelle folli qualifiche del GP Baku: Leclerc e Piastri a muro, Sainz in prima fila
F1, GP dell'Azerbaijan: vince Verstappen davanti a Russel e Sainz https://www.rainews.it/articoli/2025/09/f1-gran-premio-azerbaijan-baku-griglia-gara-norris-piastri-verstappen-leclerc-hamilton-cronaca-testuale-f12aceec-852b-4f37-a580-3813da174b9f.html? - facebook.com Vai su Facebook
#F1, Pagelle #AzerbaijanGP 2025: #Verstappen vince e manda in crisi le McLaren. #Sainz che ritorno, #Ferrari ennesimo tonfo -#Leclerc #Hamilton #Sainz #Russell #Antonelli - X Vai su X
Leclerc e Sainz tornano a casa di notte guidando un'auto noleggiata in Italia: viaggio surreale dopo Baku; 22 podi, 652 punti: il Mondiale 2024 della Ferrari gara per gara; F1 | Leclerc-Sainz: una coppia di incomprensioni.
Il primo pensiero di Leclerc a Baku è per Sainz: in radio la domanda spiazzante sull’ex Ferrari - Al termine del Gran Premio d'Azerbaijan il pilota di Maranello chiede al suo team informazioni sull'ex compagno di scuderia che è salito sul podio ... Da fanpage.it
Gp Baku: Verstappen nega il sogno pole a Sainz, record bandiere rosse. Disastro Ferrari: Leclerc a muro, Hamilton out - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Azerbaigian, diciassettesima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Baku ... sport.virgilio.it scrive