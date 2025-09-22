Leclerc e Sainz spersi in mezzo all' Italia

Disavventura per Charles Leclerc e Carlos Sainz, bloccati dal maltempo al rientro dal Gp di Baku. Il loro volo, diretto a Nizza, è stato dirottato in Italia centrale a causa di un nubifragio. I due piloti hanno noleggiato un van per proseguire il viaggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Leclerc e Sainz "spersi" in mezzo all'Italia

In questa notizia si parla di: leclerc - sainz

Formula 1, perfette le Ferrari nella prima sessione di prove libere a Monza: Hamilton primo, poi Leclerc, terzo Sainz

“Monza e la Ferrari saranno sempre nel mio cuore. Leclerc? Rivalità inventata. Ora riporto in alto la Williams”. Carlos Sainz si racconta

Verstappen in pole nelle folli qualifiche del GP Baku: Leclerc e Piastri a muro, Sainz in prima fila

Disavventura per Charles Leclerc e Carlos Sainz al rientro dall'Azerbaijan, dove hanno corso il gp di Baku. Il loro volo privato diretto a Nizza è stato dirottato per maltempo nel centro Italia: per tornare a Montecarlo hanno noleggiato un van lettera43.it/leclerc-s - X Vai su X

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno vissuto una notte piuttosto surreale dopo il GP a Baku - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA F1, GP Bahrain 2025: LIVE Gara; DIRETTA F1, GP Baku 2024: Live Gara, Leclerc parte in pole - Live - Formula 1.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, l'aereo privato dirottato per il maltempo: «Dispersi in mezzo all'Italia, ci siamo affittati un van» - Charles Leclerc, pilota della Ferrari in Formula 1, ha raccontato sui social la disavventura ... Scrive msn.com

Leclerc e Sainz tornano a casa di notte guidando un’auto noleggiata in Italia: viaggio surreale dopo Baku - I due piloti sono stati costretti a viaggiare di notte su un van noleggiato in Italia in direzione Monaco ... Riporta fanpage.it