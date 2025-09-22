Leclerc e Sainz jet dirottato per maltempo dopo il GP di Baku | atterraggio d' emergenza a Genova Ecco cosa è successo

Il rientro a casa dopo il Gran Premio di Baku si è trasformato in una piccola disavventura per Charles Leclerc e Carlos Sainz. I due piloti, ex compagni di squadra in Ferrari, si sono trovati fianco a fianco in un contesto molto lontano dai riflettori della Formula 1: bloccati in Liguria dopo un atterraggio d’emergenza causato dal maltempo. Volo dirottato: il jet non arriva a Montecarlo. Dopo il weekend in Azerbaijan, non certo memorabile per la Ferrari, i due piloti si sono diretti verso l’aeroporto per fare ritorno a Montecarlo, dove entrambi risiedono. Leclerc, reduce da una deludente nona posizione in gara (con tanto di errore in qualifica), e Sainz, invece, soddisfatto del suo primo podio con la Williams, avevano deciso di condividere lo stesso jet privato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Leclerc e Sainz, jet dirottato per maltempo dopo il GP di Baku: atterraggio d'emergenza a Genova. Ecco cosa è successo

