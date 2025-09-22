Leclerc e Sainz di nuovo insieme | disavventura notturna sulle strade italiane

I due ex compagni di Scuderia hanno avuto un imprevisto al rientro dal Gp di Baku ( dove il pilota spagnolo è arrivato terzo ). A causa del forte maltempo che domenica sera ha colpito la Costa Azzurra, l’aereo che riportava i due piloti verso Nizza è stato costretto a cambiare rotta, atterrando invece in un aeroporto del centro Italia. Leclerc e Sainz hanno noleggiato un van per arrivare a destinazione. Il video fatto dal pilota monegasco è esilarante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc e Sainz di nuovo insieme: disavventura notturna sulle strade italiane

