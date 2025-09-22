Leclerc e Sainz aereo dirottato per maltempo | rientro a casa in un van

Disavventura per Charles Leclerc e Carlos Sainz dopo il gran premio dell’Azerbaijan. Il volo privato dei due piloti, per quatto anni compagni di squadra in Ferrari, è stato infatti dirottato dall’aeroporto di Nizza verso il centro Italia per via del maltempo che ha colpito il sud della Francia. A raccontare la vicenda è stato il pilota monegasco con una story sul suo profilo Instagram, condivisa dallo spagnolo e divenuta rapidamente virale. «Dopo un weekend difficile a Baku (chiuso dal ferrarista mestamente al nono posto, ndr.), pensavo non potesse andare peggio», ha spiegato online prima di inquadrare il suo ex compagno di team, ora in Williams, alla guida di un van. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Leclerc e Sainz, aereo dirottato per maltempo: rientro a casa in un van

In questa notizia si parla di: leclerc - sainz

Formula 1, perfette le Ferrari nella prima sessione di prove libere a Monza: Hamilton primo, poi Leclerc, terzo Sainz

“Monza e la Ferrari saranno sempre nel mio cuore. Leclerc? Rivalità inventata. Ora riporto in alto la Williams”. Carlos Sainz si racconta

Verstappen in pole nelle folli qualifiche del GP Baku: Leclerc e Piastri a muro, Sainz in prima fila

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno vissuto una notte piuttosto surreale dopo il GP a Baku - facebook.com Vai su Facebook

#F1, Pagelle #AzerbaijanGP 2025: #Verstappen vince e manda in crisi le McLaren. #Sainz che ritorno, #Ferrari ennesimo tonfo -#Leclerc #Hamilton #Sainz #Russell #Antonelli - X Vai su X

Charles Leclerc e Carlos Sainz, l'aereo privato dirottato nella notte per il maltempo: «Dispersi in mezzo all'Italia»; Formula 1, Gp Monza: doppietta Red Bull con Verstappen e Perez. Poi Sainz e Leclerc. VIDEO; Continua l'amicizia tra Leclerc e Sainz: il podio e il volo dirottato.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, l'aereo privato dirottato per il maltempo: «Dispersi in mezzo all'Italia, ci siamo affittati un van» - Charles Leclerc, pilota della Ferrari in Formula 1, ha raccontato sui social la disavventura ... Secondo msn.com

Leclerc e Sainz tornano a casa di notte guidando un’auto noleggiata in Italia: viaggio surreale dopo Baku - I due piloti sono stati costretti a viaggiare di notte su un van noleggiato in Italia in direzione Monaco ... Da fanpage.it