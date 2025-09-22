Leclerc chiede subito di Sainz in radio e spiazza tutti | il dialogo con il box dopo la gara di Baku

“Carlos è sul podio?”. È la prima domanda che Charles Leclerc ha fatto nell’ultimo team radio al termine del gran premio di Formula 1 di Baku, in Azerbaijan. Il pilota Ferrari, che ha chiuso al nono posto dopo una gara travagliata e con altri (nuovi) problemi (tra cui quelli alla power unit), ha spiazzato tutti chiedendo di Carlos Sainz, che ha chiuso al terzo posto il Gp dominato da Max Verstappen. Non si sa se per un “attacco di nostalgia” o altro, ma Leclerc ha voluto congratularsi con Carlos Sainz, che a bordo della sua Williams ha disputato una gara super tenendosi dietro auto ben più veloci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Leclerc chiede subito di Sainz in radio e spiazza tutti: il dialogo con il box dopo la gara di Baku

In questa notizia si parla di: leclerc - chiede

#Leclerc chiede chiarezza: le regole vanno rispettate #F1 #Ferrari #AzerbaijanGP - facebook.com Vai su Facebook

#Leclerc chiede chiarezza: le regole vanno rispettate #F1 #Ferrari #AzerbaijanGP - X Vai su X

Leclerc chiede subito di Sainz in radio e spiazza tutti: il dialogo con il box dopo la gara di Baku; Hamilton-Ferrari, bufera radio: Volete che faccio passare anche Sainz?. E anche Leclerc furioso; F1 | Leclerc-Sainz: una coppia di incomprensioni.

F1, Leclerc e Sainz: odissea dopo Baku, si ritrovano in auto di notte. Il video è virale, cosa è successo - Gli ex piloti della Ferrari, Sainz e Leclerc protagonisti di una disavventura di ritorno dal Gp di Baku: il loro aereo costretto ad atterrare a Genova, Carlos e Charles tornano a casa in auto e filman ... Segnala sport.virgilio.it

Il primo pensiero di Leclerc a Baku è per Sainz: in radio la domanda spiazzante sull’ex Ferrari - Al termine del Gran Premio d'Azerbaijan il pilota di Maranello chiede al suo team informazioni sull'ex compagno di scuderia che è salito sul podio ... Secondo fanpage.it