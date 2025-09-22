Grazie al 3-1 del Rigamonti-Ceppi, il Lecco supera il Trento e rimane in testa alla classifica del girone A di serie C insieme al Vicenza. Prima occasione per i lariani con Furrer che al 12’ conclude male. Al 35’ Battistini perde malamente la sfera, ma Chinetti sbaglia la conclusione. Dal 38’ al 39’ gli ospiti hanno due ghiotte opportunità, Dalmonte e Chinetti non riescono ad insaccare e nel finale di primo tempo passa il Lecco. Miranda perde palla, Sipos lancia Furrer che non lascia scampo a Barlocco. Al 3’ della ripresa il raddoppio: l’ex Sipos difende palla e la porge a Kritta, cross per lo stesso centravanti che di testa anticipa Barlocco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lecco sempre in vetta. Va avanti e soffre. Zanellato la chiude