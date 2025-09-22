Lecco nella top 20 per lo sport Ed è un' eccellenza per i bambini
Ancora al vertice. La provincia di Lecco sale di una posizione nella classifica generale dell'Indice di Sportività 2025, raggiungendo il 20° posto a livello nazionale con 588 punti secondo l'autorevole ricerca realizzata da Pts e pubblicata dal Sole 24 Ore. Il dato più significativo riguarda la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: lecco - sport
Festa dello sport: premiati i campioni nazionali e regionali del Csi Lecco
‘Un campione per amico’ fa tappa al PalaTurus di Lecco: le stelle incontrano i piccoli alunni delle scuole per spiegare loro i segreti dello sport - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione Mamanet, un nuovo sport per mamme e donne. Sabato 20 settembre alle 10, online su Google Meet. #Mamanet #Sport #Donne #mamme https://csilecco.it/mamanet-incontro-20-settembre-2025/… - X Vai su X
Lecco nella top 20 per lo sport. Ed è un'eccellenza per i bambini; ?? LCN Warm Up | Lecco-Trento | 20 settembre 2025; Calcio Lecco, la Primavera batte l’Udinese.
Lecco: esonerato Bonazzoli, in panchina arriva Aglietti - I blucelesti sono all’ultimo posto in serie B con 20 punti Lecco, 12 febbraio 2024 – Gli sono stati ... Segnala ilgiorno.it
Il Lecco riesce nell’impresa: vince 2-1 al Barbera contro il Palermo - Il Lecco sbanca il Barbera, ottiene la seconda vittoria consecutiva, scavalca FeralpiSalò e Ternana e acciuffa la Sampdoria al terzultimo posto. Da ilgiorno.it