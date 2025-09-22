Lecco giovani travolte e uccise da auto a Brivio | arrestato il guidatore
È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale l’ uomo alla guida del mezzo che sabato sera a Brivio, in provincia di Lecco, ha investito e ucciso due ragazze di 21 anni, Giorgia e Milena. L’incidente. Le due giovani sono state travolte mentre camminavano sul ciglio della strada provinciale. Si stavano recando alla festa del paese insieme a una terza amica, che è rimasta illesa. Alla guida dell’auto, un uomo di 30 anni. L’impatto, avvenuto nei pressi di una palestra, non ha lasciato scampo alle due, che sono morte sul colpo. Il sindaco di Brivio proclama due giorni di lutto. In una nota, il sindaco di Brivio, Federico Airoldi, ha proclamato due giorni di lutto cittadino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
