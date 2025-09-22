Leavitt Portavoce Casa Bianca | Trump resta contrario a riconoscimento Palestina – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 "Il Presidente è stato molto chiaro: non è d’accordo con questa decisione. Secondo lui questo non aiuta a liberare gli ostaggi, che è l'obiettivo primario in questo momento a Gaza. Francamente, crede che sia una ricompensa per Hamas. Crede che queste decisioni siano solo chiacchiere e non abbastanza azioni da parte di alcuni dei nostri amici e alleati", così Karoline Leavitt, la portavoce della casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

