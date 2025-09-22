Leak su resident evil requiem | dettagli su leon kennedy e la timeline di re9

Il futuro della serie Resident Evil si arricchisce di nuovi dettagli grazie a recenti leak e anticipazioni. Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo in sviluppo, sta suscitando grande interesse tra i fan e gli appassionati del genere horror. Le informazioni trapelate offrono uno sguardo più approfondito sulla sua ambientazione, sui personaggi coinvolti e sulle caratteristiche di gameplay, lasciando presagire un’esperienza che coniuga atmosfere inquietanti a momenti di azione intensa. leak su resident evil re9: ambientazioni e tempistiche. due linee temporali distinte. Secondo le indiscrezioni condivise da Dusk Golem, noto leakster della serie, la maggior parte del gameplay dedicato a Leon Kennedy si svolgerebbe nel 2020, mentre la storia di Grace Ashcroft sarebbe ambientata principalmente nel 2028. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

