Le tre streghe stanno invecchiando?

Biocchi Nel calendario di Borsa alcune date sono segnate in rosso. Tra queste, le cosiddette “tre streghe”: il terzo venerdì dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, quando scadono contemporaneamente i principali contratti derivati (future e opzioni) su indici e azioni. Sono solo quattro giornate su circa 250 totali, ma per decenni hanno avuto un peso enorme. Perché? Immaginiamoci operatori intenzionati a scommettere sui listini o a proteggere i propri portafogli. Come fanno? Proprio tramite contratti legati al valore di azioni e indici, che hanno una scadenza temporale e che, quando arrivano alla fine, vanno chiusi oppure rinnovati (rollover). 🔗 Leggi su Quotidiano.net