Le tre novità del Napoli che hanno subito convinto Conte
"> Come ogni estate, alle porte del nuovo campionato tutti i siti scommesse avevano cominciato a prevedere le favorite della prossima Serie A e il Napoli inevitabilmente era tra le prime posizioni dopo aver vinto lo scudetto appena un anno fa e dopo aver lavorato molto bene sul mercato con l’arrivo di calciatori non solo forti, ma anche pronti e competitivi per poter migliorare ulteriormente la qualità collettiva dell’organico e per avere anche soluzioni alternative in vista della Champions League e delle tante competizioni. Oltre al campionato e all’Europa, ci sarà anche la Coppa Italia e la parentesi Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: novit - napoli
Fiaip Napoli. . Il vicepresidente della Fiaip Napoli Gianni Castaldi spiega le ultime novità in tema di tecnologia e comunicazione: sito internet, FiApp e Immobilnews #fiaipnapoli #fiaip #agenziaimmobiliare - facebook.com Vai su Facebook
Importante novità sul fronte Hojlund: in queste ore, il danese è stato nuovamente accostato al Milan, ma le ultime novità potrebbero dare un ulteriore spinta al Napoli Secondo Gianluca Di Marzio, sarà soltanto uno il rinforzo in attacco per i rossoneri, che pun - X Vai su X
Fiorentina-Napoli due novità tra i convocati | Conte può sorridere; Fiorentina – Napoli novità per i tifosi azzurri | ci sarà una limitazione.
Napoli, quattro indagati per i tre operai morti - Sono 4 le persone indagate dalla procura di Napoli nell’inchiesta sulla morte di Ciro Pierro, Vincenzo Del Grosso e Luigi Romano, i tre operai precipitati venerdì mattina a Napoli a causa del ... Riporta ilmanifesto.it
Cestello del montacarichi si ribalta,tre morti a Napoli - (di Vincenzo Sinapi) Lavoravano su un montacarichi, a venti metri d'altezza, quando il cestello su cui si trovavano si è ribaltato e sono precipitati nel vuoto: sono morti così, stamattina, a Napoli, ... Secondo ansa.it