"> Come ogni estate, alle porte del nuovo campionato tutti i siti scommesse avevano cominciato a prevedere le favorite della prossima Serie A e il Napoli inevitabilmente era tra le prime posizioni dopo aver vinto lo scudetto appena un anno fa e dopo aver lavorato molto bene sul mercato con l’arrivo di calciatori non solo forti, ma anche pronti e competitivi per poter migliorare ulteriormente la qualità collettiva dell’organico e per avere anche soluzioni alternative in vista della Champions League e delle tante competizioni. Oltre al campionato e all’Europa, ci sarà anche la Coppa Italia e la parentesi Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Le tre novità del Napoli che hanno subito convinto Conte