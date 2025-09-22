Le stelle del Ferrara Film Festival Mazda premia l’attore Kabir Bedi | Il cinema migliora la vita di tutti

Ilrestodelcarlino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, Autosalone Cavour, storica concessionaria ufficiale Mazda, rinnova il suo sostegno al Ferrara Film Festival, giunto alla sua decima edizione, in programma fino al 28 settembre. Un evento culturale di rilievo internazionale che celebra il grande cinema, italiano e straniero, nella suggestiva cornice del centro storico. In questo contesto, Autosalone Cavour conferma la sua presenza con la Mazda Lounge, un format dedicato a talk e incontri con figure di spicco nell’ambito dell’innovazione. Al centro di questi appuntamenti, le storie di persone e aziende che hanno saputo emergere attraverso percorsi di crescita professionale e personale, proprio secondo i principi del Kaizen, che da sempre guidano Mazda nella capacità di reinventarsi e nella ricerca del miglioramento continuo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le stelle del Ferrara Film Festival. Mazda premia l'attore Kabir Bedi: "Il cinema migliora la vita di tutti"

