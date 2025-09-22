Le rette per i minori affidati a istituti | Non riceviamo alcun contributo e spendiamo 200 mila euro l’anno
Situazione costante di emergenza ad Arcola: mancano i contributi per il sostentamento dei minori in difficoltà che vengono alloggiati in istituti e i Comuni si sentono soli. Anche da Genova, da parte della Sindaca Silvia Salis, è arrivato un appello al Governo centrale per affrontare in particolare il tema dei minori stranieri non accompagnati, una questione che grava sempre di più sui bilanci e sull’organizzazione dei Comuni, soprattutto quelli chiamati a gestire in prima linea situazioni di emergenza sociale. È un tema giusto e urgente, che però mette in luce anche un’altra questione, meno dibattuta ma altrettanto concreta: la gestione, totalmente a carico degli enti locali, dei minori collocati in comunità, anche quando si tratta di cittadini italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Le rette per i minori affidati a istituti: "Non riceviamo alcun contributo e spendiamo 200 mila euro l’anno" - L’assessore Gianluca Tinfena: "Serve una revisione dei criteri per l’accesso ai fondi regionali e statali. Secondo lanazione.it