Le rette per i minori affidati a istituti | Non riceviamo alcun contributo e spendiamo 200 mila euro l’anno

Situazione costante di emergenza ad Arcola: mancano i contributi per il sostentamento dei minori in difficoltà che vengono alloggiati in istituti e i Comuni si sentono soli. Anche da Genova, da parte della Sindaca Silvia Salis, è arrivato un appello al Governo centrale per affrontare in particolare il tema dei minori stranieri non accompagnati, una questione che grava sempre di più sui bilanci e sull'organizzazione dei Comuni, soprattutto quelli chiamati a gestire in prima linea situazioni di emergenza sociale. È un tema giusto e urgente, che però mette in luce anche un'altra questione, meno dibattuta ma altrettanto concreta: la gestione, totalmente a carico degli enti locali, dei minori collocati in comunità, anche quando si tratta di cittadini italiani.

