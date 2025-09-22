Le previsioni meteo di oggi 22 settembre ad Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4248m. I venti saranno al mattino moderati e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

