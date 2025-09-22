Le pillole di Polly | recensione di L’innocenza di padre Brown di Gilbert Keith Chesterton
Chi incontra Padre Brown per la prima volta lo prende immancabilmente per un sempliciotto. Sarà perché è un omino di bassa statura, con la testa rotonda come il sole e gli occhi perennemente rivolti verso la punta delle scarpe. Oppure sarà per il suo tono di voce basso, che lo fa sembrare una persona particolarmente timida e dimessa. Chi ha la fortuna di conoscerlo meglio, però, a poco a poco si rende conto che, nonostante le apparenze, Padre Brown è un uomo speciale. E non è solo per il suo eloquio pacato, ma convincente, e per l’intelligenza che si sforza di nascondere senza mai riuscirci completamente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
