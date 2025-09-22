Le parole dell’allenatore nel post partita Pagliuca non si nasconde | Lezione che ci servirà

A Pescara si apriva un periodo importante della stagione, come aveva sottolineato alla vigilia lo stesso tecnico Pagliuca, e l’ Empoli non lo ha certo cominciato nel migliore dei modi incassando 4 gol negli ultimi 24 minuti. "Cosa non ha funzionato? Gli ultimi 25 minuti – tuona Pagliuca –, abbiamo perso equilibrio, abbiamo commesso degli errori e la serie B ti punisce quando commetti questi errori. Per 70 minuti, però, la partita è stata equilibrata, i ragazzi hanno cercato di fare buone cose, poi dopo lo svantaggio ci siamo scollati, abbiamo cominciato a giocare più in maniera individuale e meno di squadra, come invece avevamo fatto bene all’inizio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

