Le pagelle Mazzola l’ultimo ad arrendersi
Moore 6,5 (in 34' 512 da due, 16 da tre, 77 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 3 assist) Tira tanto, lo fa con alterne fortune, ma non manca di personalità rendendosi utile anche in difesa. Sarto 5,5 (in 23' 12 da due, 23 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 assist) Discreta prova al tiro, ma difensivamente può e deve fare molto di più. Della Rosa 5,5 (in 18' 02 da due, 26 da tre, 2 assist) Gira ancora un po' a vuoto, ma una sua tripla nel finale prova a rianimare la Effe. Sorokas 4,5 (in 23' 04 da due, 59 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata) Prestazione molto sottotono per il lituano.
Le pagelle. Mazzola, l'ultimo ad arrendersi - Fantinelli è altalenante.