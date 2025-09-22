Le pagelle Knight si presenta con la doppia doppia Bene Alessandrini

Sport.quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saccaggi 6,5: come sempre il capitano ci mette grinta e determinazione, sprona i compagni, fa girare la squadra e quando serve si mette in proprio. Johnson 5,5: Jazz stecca il ritorno in biancorosso giocando una partita sottotono. E’ normale che da lui ci si aspetti di più. Campogrande 5,5: parte bene realizzando il primo canestro della stagione per Pistoia, poi si blocca insistendo troppo nel tiro dalla lunga e anche in difesa non sempre è perfetto. Alessandrini 7: sfiora la doppia-doppia con 18 punti e 9 rimbalzi, in difesa dà il suo contributo e in attacco si dimostra il valore aggiunto per l’Estra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

