Le One conquista Nocera Superiore | Corso Matteotti gremito di giovani per l’evento conclusivo della rassegna Vivi la Città

Salernotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Basta ai conflitti sparsi in tutto il mondo e cessino le armi in terra di Palestina. A voi, giovani, portante avanti i vostri sani progetti. Non vi fermate dinanzi alle difficoltà». È il messaggio lanciato da Le One ieri sera dal palco di Corso Matteotti in occasione della serata conclusiva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conquista - nocera

Nocera Umbra, Borgo San Martino conquista l’edizione 2025 del Palio dei Quartieri

Le One conquista Nocera Superiore; Le One conquista Nocera Superiore: corso Matteotti gremito di giovani; Nocera Inferiore ospita la Giornata della Protezione Civile.

Nocera Superiore, partono i lavori in via Ricco: semafori provvisori per limitare i disagi al traffico - Sono iniziati, con l’impresa incaricata da Gori, i saggi lungo la SP4 nel tratto di via Federico Ricco che attraversa Nocera Superiore. Lo riporta ilmattino.it

Nocera Superiore, via libera dal ministero all'installazione di 21 nuove telecamere - Il ministero dell’Interno ha formalmente ammesso a finanziamento per un importo di 150mila euro il piano di potenziamento della videosorveglianza urbana a Nocera Superiore con l’installazione di 21 ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: One Conquista Nocera Superiore