Le One conquista Nocera Superiore | Corso Matteotti gremito di giovani per l’evento conclusivo della rassegna Vivi la Città
«Basta ai conflitti sparsi in tutto il mondo e cessino le armi in terra di Palestina. A voi, giovani, portante avanti i vostri sani progetti. Non vi fermate dinanzi alle difficoltà». È il messaggio lanciato da Le One ieri sera dal palco di Corso Matteotti in occasione della serata conclusiva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: conquista - nocera
Nocera Umbra, Borgo San Martino conquista l’edizione 2025 del Palio dei Quartieri
È scatenato Decibel Bellini, storico speaker del Napoli, a Nocera per la presentazione della Nocerina! "Che pubblico meraviglioso, vengo a fare la voce qui!", ha esclamato il dj. Nocera conquista tutti ? #Nocera #NoceraSocial #Nocerina #ForzaNocerina - facebook.com Vai su Facebook
Le One conquista Nocera Superiore; Le One conquista Nocera Superiore: corso Matteotti gremito di giovani; Nocera Inferiore ospita la Giornata della Protezione Civile.
Nocera Superiore, partono i lavori in via Ricco: semafori provvisori per limitare i disagi al traffico - Sono iniziati, con l’impresa incaricata da Gori, i saggi lungo la SP4 nel tratto di via Federico Ricco che attraversa Nocera Superiore. Lo riporta ilmattino.it
Nocera Superiore, via libera dal ministero all'installazione di 21 nuove telecamere - Il ministero dell’Interno ha formalmente ammesso a finanziamento per un importo di 150mila euro il piano di potenziamento della videosorveglianza urbana a Nocera Superiore con l’installazione di 21 ... Riporta ilmattino.it