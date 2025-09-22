Le nostre parole distorte
"Antirazzismo”, “diversità”, “femminismo” o ancora “razzializzato”. Questi termini onnipresenti nel dibattito pubblico, spesso svuotati del loro significato originario, sono diventati indicatori po. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: nostre - parole
Nella grotta, dove risuona l’eco delle nostre parole. Il romanzo del calabrese Francesco Aloe
L'attrice di Duse, all'82a Mostra del Cinema di Venezia con il film di Pietro Marcello, risponde alle nostre domande dal Lido: Due parole per descrivere il suo film; un ricordo più bello; un film da vedere e rivedere; un collega con cui lavorare un augurio per il 2026.
Nella Giornata Internazionale della Pace ricordiamo le parole di Gino Strada, che sono le nostre parole. Perché la pace non è un’utopia: è una scelta quotidiana, un impegno che comincia dal rifiuto della guerra in ogni sua forma. - facebook.com Vai su Facebook
Le loro parole, non le nostre http://bit.ly/4m3nkt - X Vai su X
Le nostre parole distorte; Il Papa all'udienza generale: la nostra società è malata, bulimia da social; Il Papa: oggi una bulimia da social, imparare a comunicare in modo onesto e prudente.
Le nostre parole distorte - Sono alcuni dei termini del dibattito attuale svuotati di significato e riscritti dall’ideologia. Si legge su ilfoglio.it
Ucei: 'Ripetere le parole distorte genera oscurantismo' - con senso di consapevolezza e responsabilità per il loro significato puntuale. Segnala ansa.it