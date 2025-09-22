' Le muse astrologiche' le sculture di Maurizio Bonora nel giardino di palazzo Schifanoia

Il giardino di palazzo Schifanoia ospita per alcuni mesi dodici sculture in marmo cemento dell'artista ferrarese Maurizio Bonora, proponendo un emblematico dialogo tra passato e presente. La mostra 'Le muse archeologiche' è organizzata dal Servizio Cultura, turismo e rapporti con l'Unesco del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it