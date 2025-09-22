Le liti con la moglie le minacce e gli spari | ecco perché è stato il suocero a uccidere Salvatore Lupo

Le liti con la moglie, con cui era stata interrotta la convivenza e si stava discutendo di una separazione, le discussioni per dividere il consistente patrimonio immobiliare e aziendale e la presenza assai ingombrante del suocero con cui avevano avuto contrasti talmente accesi da sfociare in vere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: liti - moglie

Forlì, violenza e insulti alla moglie, 45enne condannato a 4 anni di carcere - X Vai su X

? Andrea Zalone: «Così nascono gli sketch di Crozza, risate e liti attorno a un tavolo: lui è il genio, io lo aiuto. Il mio personaggio preferito? Red Ronnie». «Sono stato doppiatore di "Sentieri"!. Gioco a golf, mio papà comunista mi ucciderebbe» *** «Io non pen - facebook.com Vai su Facebook

Le liti con la moglie, le minacce e gli spari: ecco perché è stato il suocero a uccidere Salvatore Lupo; La 71enne che ha ucciso il vicino, i testimoni: Diceva che avrebbe usato la pistola.

Rimini, intesta il panificio all'amante ma la moglie non ci sta: «Mi ha riempita di botte e minacciata di morte» - Bellaria (Rimini), il 54enne dopo aver affidato l'attività in comodato d’uso gratuito all’uomo con cui aveva una relazione ha iniziato a vessare e picchiare la moglie: è indagato per maltrattamenti in ... msn.com scrive

Minaccia con un coltello moglie e figlie, arrestato a Treviso - Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Treviso dalla polizia, intervenuta su richiesta di una vicina di casa che, dopo aver udito delle urla, lo aveva visto attraverso una finestra minacciare la ... Da ansa.it