Le leve dello sviluppo | Giovani donne e Ai

IN UN SETTORE così strategico per il Paese, capace di trainare la crescita nonostante inflazione, crisi demografica e tensioni commerciali, l’agri-tech e la digitalizzazione si confermano assi strategici di sviluppo, con ricadute su occupazione e investimenti. L’agricoltura 4.0, con un mercato da 2,3 miliardi di euro, e l’introduzione dell’intelligenza artificiale – oggi adottata dal 33% delle aziende – promette di ridurre sprechi, migliorare le rese e aumentare la sostenibilità. Il tessuto imprenditoriale agroalimentare italiano cambia quindi pelle, ma resta segnato da squilibri generazionali e di genere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net