Un trentaduenne egiziano è stato accoltellato poco prima dell’una di domenica in via Pellizza da Volpedo, traversa di via Monte Rosa. Il giovane è stato colpito con diversi fendenti in varie parti del corpo: soccorso dai sanitari di Areu, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, anche se i primi bollettini medici hanno escluso il pericolo di vita. Il trentaduenne, secondo quanto ricostruito nelle prime ore, era in compagnia di due connazionali quando è stato aggredito da una decina di uomini: tra loro ci sarebbero stati sia nordafricani che albanesi. Alla base del raid motivi ancora da accertare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le lame del sabato sera. In dieci contro tre. Accoltellato un 32enne