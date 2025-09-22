Le lacrime di Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna | il campione Fabio vince 100 mila euro e festeggia così

Serata di lacrime e commozione ieri a La ruota della fortuna, dove il nuovo campione Fabio ha vinto 100 mila euro. Trentatreenne romano, ricercatore e professore universitario di astrofisica, Fabio è arrivato a essere il campione di puntata dopo un percorso segnato da più cadute, come ha sintetizzato alla perfezione suo padre Dante, che lo ha accompagnato nel programma condotto da Gerry Scotti. Il nuovo campione dello show dell’access di Canale 5 è arrivato infatti a giocarsi la vittoria finale nonostante nel corso della puntata sia incappato due volte, girando la ruota, nella “bancarotta”. Questo non gli ha poi consentito di potersi aggiudicare come premio l’automobile messa in palio dal programma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le lacrime di Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna: il campione Fabio vince 100 mila euro e festeggia così

In questa notizia si parla di: lacrime - gerry

Le lacrime di Gerry Scotti a La ruota della fortuna: si commuove ricordando Fabrizio Frizzi

Gerry Scotti in lacrime a La Ruota della Fortuna: il ricordo di Fabrizio Frizzi

Gerry Scotti in lacrime in tv, davanti a tutti: cosa gli è successo

Vincita da 100 mila Euro per il campione de "La Ruota della Fortuna" ma al momento dell'abbraccio tra il campione e suo nonno.Gerry Scotti e Samira Lui scoppiano in lacrime! - facebook.com Vai su Facebook

Samira Lui e Gerry Scotti scoppiano in lacrime a #LaRuotaDellaFortuna per la vincita dei 100.000 euro da parte del nuovo campione, le emozioni quelle VERE #AscoltiTv - X Vai su X

La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime; La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti scoppia a piangere per la maxi-vincita di Fabio, crolla anche Samira Lui. Cosa è successo; Gerry Scotti e Samira Lui, lacrime a “La Ruota della Fortuna” per la vincita del concorrente: «Dopo tanti anni ci emozioniamo ancora con....

La commozione di Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna: momenti intensi in diretta - Gerry Scotti e Samira Lui si sono lasciati andare alle lacrime nella puntata di domenica 21 settembre de La Ruota della Fortuna ... Secondo notizie.it

Gerry Scotti og Samira Luis emosjonelle øyeblikk på Wheel of Fortune: intense live-øyeblikk - Gerry Scotti e Samira Lui si sono lasciati andare alle lacrime nella puntata di domenica 21 settembre de La Ruota della Fortuna ... Riporta notizie.it