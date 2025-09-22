Le immagini delle strade allagate dall' esondazione del Seveso a Milano

Milano, 22 set. (askanews) - Nelle immagini le strade di Milano allagate dall'esondazione del Seveso, dopo ore di piogge intense cominciate fin dalla notte. Traffico in tilt e qualche uscita della metropolitana, come Bicocca e Istria, chiuse, ma con la metro funzionante.

