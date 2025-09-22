Le Iene 2025 le drammatiche storie di Martina Oppelli e Laura Santi | Video Mediaset

A Le Iene 2025 spazio alle storie di Martina Oppelli e Laura Santi, malate di sclerosi multipla. Le donne hanno inviato un messaggio ai politici su un tema di stretta attualità come quello che regolamenta il fine vita. Le Iene 2025, i messaggi di Martina Oppelli e Laura Santi sul fine vita. Dopo la Toscana, anche la Sardegna regolamenta il fine vita. L’inviato Giulio Golia nel servizio andato in onda stasera, domenica 21 settembre 2025, a Le Iene 2025 ha raccontato la storia di Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla e costretta a recarsi in Svizzera dopo il diniego al suicidio assistito. Non solo, spazio anche alla storia di Laura Santi, affetta da una forma avanzata e progressiva di sclerosi multipla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Le Iene 2025, le drammatiche storie di Martina Oppelli e Laura Santi | Video Mediaset

