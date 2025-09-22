Le Iene 2025 il monologo di Maria Grazia Cucinotta | la solitudine dei nostri anziani | Video Mediaset
Maria Grazia Cucinotta a Le Iene 2025 è protagonista di un monologo toccante, un invito a prenderci cura dei nostri anziani che hanno reso grande il nostro Paese. Ecco le sue parole. Le Iene 2025, il monologo di Maria Grazia Cucinotta: “l’abbandono dei nostri anziani”. “ Ogni giorno in Italia nell’indifferenza generale si consuma una vergogna di cui il responsabile potresti essere anche tu. Mi riferisco all’abbandono dei nostri anziani, le persone più fragili, spesso anche le più deboli, le più povere che noi sempre più spesso dimentichiamo lasciando che finiscano ai margini della società mentre si ammalano di solitudine ” – sono le parole di Maria Grazia Cucinotta nel monologo a Le Iene 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: iene - monologo
Le Iene 2025, il monologo del modello Fabio Mancini: “Giorgio Armani? Ho sfilato con lui in tutto il mondo” | Video Mediaset
Le Iene Show 2025, il monologo di Sarah Fahr: “la vita ti offre sempre il momento giusto per reagire” | Video Mediaset
“Le sue parole oggi risuonano in quel messaggio d’amore che trasmetto ai più giovani, agli altri. Lo stesso messaggio che un padre dovrebbe trasmettere ad un figlio. E il signor Armani l’ha trasmesso a me.” Il monologo di Fabio Mancini a #LeIene - X Vai su X
“Oggi, da campionessa del mondo, ricordo la Sarah ferita, a terra, con il ginocchio rotto per ben due volte. Un trauma che ho superato grazie alla convinzione che la vita ti offre sempre il momento giusto per reagire.” Il monologo di Sarah Fahr a #LeIene - facebook.com Vai su Facebook
: puntate in onda su Italia1; Le Iene: Le Iene Show | Puntata del 18 marzo Video; Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti.
Le Iene Show 2025, stasera su Italia 1: servizi ed anticipazioni della puntata del 21 settembre - Tornano Le Iene Show 2025 in diretta su Italia 1 con una nuova puntata: scopriamo servizi, ospiti ed anticipazioni di domenica 21 settembre. Da superguidatv.it
Anticipazioni Le Iene 21 settembre 2025: ospiti e inchieste - Le Iene torna domenica 21 settembre 2025 con il secondo appuntamento stagionale come sempre ricco di ospiti e inchieste. Lo riporta msn.com