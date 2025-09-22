Maria Grazia Cucinotta a Le Iene 2025 è protagonista di un monologo toccante, un invito a prenderci cura dei nostri anziani che hanno reso grande il nostro Paese. Ecco le sue parole. Le Iene 2025, il monologo di Maria Grazia Cucinotta: “l’abbandono dei nostri anziani”. “ Ogni giorno in Italia nell’indifferenza generale si consuma una vergogna di cui il responsabile potresti essere anche tu. Mi riferisco all’abbandono dei nostri anziani, le persone più fragili, spesso anche le più deboli, le più povere che noi sempre più spesso dimentichiamo lasciando che finiscano ai margini della società mentre si ammalano di solitudine ” – sono le parole di Maria Grazia Cucinotta nel monologo a Le Iene 2025. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Le Iene 2025, il monologo di Maria Grazia Cucinotta: “la solitudine dei nostri anziani” | Video Mediaset