Le grandeur italiana e il crollo della Francia Roma gode dopo le offese ricevute… scrive Politico
“Gli alleati di Giorgia Meloni si stanno prendendo una rivincita mentre la politica francese assume sempre più i connotati tipicamente italiani”. Si apre così un articolo in cui Politico sonda il sentimento di esponenti della politica e della società civile italiana rispetto alla crescente instabilità politica francese rapportata alla tendenza inversa che si riscontra in Italia. Alla base del confronto c’è la caduta di due governi francesi nel giro di nove mesi e l’accumulo di debito pubblico che preoccupa i mercati finanziari, memori della crisi del debito italiana degli anni Ottanta e Novanta, mentre il governo M eloni “si sta dimostrando più efficace nel ridurre il massiccio debito italiano ed è destinato a rimanere in carica fino alla fine del mandato”, dando all’Italia “un assaggio della stabilità politica che è stata a lungo un marchio di fabbrica della politica francese”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Spread Italia-Francia si azzera dopo crollo governo Bayrou - OAT si azzera dopo l'ennesima caduta del governo francese, stavolta di Francois Bayrou. Come scrive money.it
Spread, pareggio Italia-Francia: ma la crisi di Parigi non è una buona notizia per l’economia italiana - Per la prima volta lo spread tra i titoli decennali dei due paesi si è azzerato, con un rendimento del 3,47%. Riporta msn.com