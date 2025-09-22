Le giovanili Tre punti in trasferta contro l’Orvietana Due gare e due vittorie per la Juniores

Sport.quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due vittorie su due partite giocate: è iniziato con il botto il campionato della Juniores bianconera. I ragazzi di Gill Voria (foto), dopo il poker calato al Trestina nella gara di esordio, hanno conquistato i tre punti anche sabato scorso, sul campo dell’Orvietana; 1-2 il risultato finale del match in terra umbra, dopo un confronto intenso e combattuto. I padroni di casa sono passati in vantaggio, a inizio secondo tempo, con Tittocchia, poi ci ha pensato Pucci, con una doppietta, a firmare il successo senese. I giovani Juniores della Robur guidano così la classifica, a punteggio pieno, insieme al Montevarchi e al Grosseto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le giovanili tre punti in trasferta contro l8217orvietana due gare e due vittorie per la juniores

© Sport.quotidiano.net - Le giovanili. Tre punti in trasferta contro l’Orvietana. Due gare e due vittorie per la Juniores

In questa notizia si parla di: giovanili - punti

Anno nuovo, i soliti orange: tre punti in trasferta per ripartire con il piede giusto; I biancazzurri vincono e convincono, il tris in trasferta vale 3 punti!; Serie C girone B. Oggi due vittorie in trasferta: i tre punti a Carpi ed Ascoli.

giovanili tre punti trasfertaGiovanili - Sfida di fuoco per l'Under 17 - 0 il primo tempo, il Torino di Michele Vegliato torna in campo domani contro l'Atalanta, che nella ... Segnala torinogranata.it

giovanili tre punti trasfertaLa Frigirola sorride alla prima «Siamo giovani e affamati» - Una Frigirola rinnovata nell'organico e ringiovanita ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione, domenica scorsa, superando in trasferta per 2- Da laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Giovanili Tre Punti Trasferta