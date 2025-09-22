Le giovanili Tre punti in trasferta contro l’Orvietana Due gare e due vittorie per la Juniores

Due vittorie su due partite giocate: è iniziato con il botto il campionato della Juniores bianconera. I ragazzi di Gill Voria (foto), dopo il poker calato al Trestina nella gara di esordio, hanno conquistato i tre punti anche sabato scorso, sul campo dell’Orvietana; 1-2 il risultato finale del match in terra umbra, dopo un confronto intenso e combattuto. I padroni di casa sono passati in vantaggio, a inizio secondo tempo, con Tittocchia, poi ci ha pensato Pucci, con una doppietta, a firmare il successo senese. I giovani Juniores della Robur guidano così la classifica, a punteggio pieno, insieme al Montevarchi e al Grosseto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

