Le giacche avvitate protagoniste delle sfilate A I 2025-26 esaltano la silhouette con linee strutturate e volumi ridotti perfette per look sofisticati e contemporanei
Le giacche avvitate, protagoniste delle sfilate AI 2025-26, esaltano la silhouette con linee strutturate e volumi ridotti, perfette per look sofisticati e contemporanei. Ecco i modelli di tendenza. Giorgio Armani propone versioni gessate dal taglio maschile ma dalla vestibilità affusolata, Givenchy trasforma il blazer in un abito elegante e strutturato, mentre Versace aggiunge tocchi gioiello che illuminano il look. Gabriela Hearst lavora la pelle in forme aderenti e decise e Chanel rivisita il tweed in proporzioni slim con dettagli bon ton. Nel video di Amica.it, tutte le giacche avvitate di tendenza secondo le sfilate. 🔗 Leggi su Amica.it
