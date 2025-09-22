le giacche avvitate protagoniste delle sfilate a i 2025 26 esaltano la silhouette con linee strutturate e volumi ridotti perfette per look sofisticati e contemporanei

Le giacche avvitate, protagoniste delle sfilate AI 2025-26, esaltano la silhouette con linee strutturate e volumi ridotti, perfette per look sofisticati e contemporanei. Ecco i modelli di tendenza. Giorgio Armani propone versioni gessate dal taglio maschile ma dalla vestibilità affusolata, Givenchy trasforma il blazer in un abito elegante e strutturato, mentre Versace aggiunge tocchi gioiello che illuminano il look. Gabriela Hearst lavora la pelle in forme aderenti e decise e Chanel rivisita il tweed in proporzioni slim con dettagli bon ton. Nel video di Amica.it, tutte le giacche avvitate di tendenza secondo le sfilate. 🔗 Leggi su Amica.it

