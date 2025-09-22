Le figlie di Parthenope sirene metropolitane tra mito e quotidiano
Cinque archetipi femminili che raccontano le anime contraddittorie di Napoli. Il progetto fotografico “Le Figlie di Partenope”, ideato da Mariachiara Casillo e Imma Boccia, nasce come racconto visivo che rielabora l’immaginario napoletano trasformandolo in icone del presente. Casillo e Boccia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: figlie - parthenope
Figli delle chiancarelle. Edoardo Bennato · In fila per tre. Una notizia per gli amici di Napoli. Sospeso il rettore di Parthenope. Vacanze regalate ne abbiamo? Fiducia Fiducia Fiducia. - facebook.com Vai su Facebook