Le figlie di Parthenope sirene metropolitane tra mito e quotidiano

Napolitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque archetipi femminili che raccontano le anime contraddittorie di Napoli. Il progetto fotografico “Le Figlie di Partenope”, ideato da Mariachiara Casillo e Imma Boccia, nasce come racconto visivo che rielabora l’immaginario napoletano trasformandolo in icone del presente. Casillo e Boccia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

