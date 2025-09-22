Per diversi motivi il secolo d’oro del borgo natio dei concittadini-amici-patrioti Silvestro Lega (1826-1895), eccellente pittore macchiaiolo, e Don Giovanni Verità (1807-1885), ottimo sacerdote è stato l’800. Infatti la più bella delle manifestazioni locali, le ‘ Feste dell’800 ’ quest’anno aspettando il bicentenario della nascita, giunta alla 28ª edizione, ha sempre avuto come richiamo principale i ‘ tableaux vivants ’ del grande macchiaiolo, ovvero i suoi quadri viventi interpretati da figuranti all’interno di scenografie che ricostruivano ciò che l’artista vedeva mentre lo ritraeva. Quest’anno le ‘Feste dell’800’, nate nel 1997 a seguito della magnifica mostra monografica che il borgo natio dedicò a Lega nel 1995 nel centenario della sua morte, dovevano essere ‘preparatorie di un ricco programma di iniziative dedicate al maestro della macchia nel prossimo anno, attraverso nuove chiavi di lettura in dialogo col contemporaneo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Feste dell’800. Manifestazione sotto tono. Complici i cantieri