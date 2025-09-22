Le domande che restano irrisolte sul caso Grignani-Pausini Ad ora so a chi dare la mia solidarietà

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025

Tanto tuonò che piovve. Dopo mesi di rimbalzi sui social, e dopo che finalmente il 12 settembre Laura Pausini ha pubblicato la cover de La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, quest’ultimo, che pare abbia potuto ascoltarla solo dopo la pubblicazione, non ci sta e ha deciso procedere in sede legale. Proviamo a ricostruire le ultime settimane di questa storia. Partiamo da questa estate. Il rapporto tra i due artisti si incrina perché la Pausini, in occasione dell’annuncio social dell’uscita della futura cover, non cita Grignani. La cantante poi, dopo le polemiche e alcuni scambi social con il cantautore, lo scorso 6 settembre ci tiene a far presente, dal palco del raduno dei suoi fans al Pala Cattani di Faenza, che il brano era stato “scritto da Gianluca Grignani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

