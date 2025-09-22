Le dichiarazioni di Sophie Codegoni sconvolgono | sapete a che età si è rifatta per la prima volta?

Sophie Codegoni si apre come mai prima d’ora e racconta il suo difficile rapporto con la chirurgia estetica e con lo specchio. Le sue parole che sorprendono e fanno riflettere! Leggi anche: Basciano attacca duramente Sophie Codegoni: ancora rabbia verso la ex, ecco perché Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è raccontata a cuore aperto nel salotto televisivo di Caterina Balivo. Oggi affermata influencer, ha deciso di parlare per la prima volta senza filtri del suo rapporto con la chirurgia estetica e delle difficoltà vissute durante l’adolescenza, rivelando l ’età sorprendent e a cui si è sottoposta al suo primo ritocco. 🔗 Leggi su Donnapop.it

