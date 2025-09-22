Le dichiarazioni di Sophie Codegoni sconvolgono | sapete a che età si è rifatta per la prima volta?
Sophie Codegoni si apre come mai prima d’ora e racconta il suo difficile rapporto con la chirurgia estetica e con lo specchio. Le sue parole che sorprendono e fanno riflettere! Leggi anche: Basciano attacca duramente Sophie Codegoni: ancora rabbia verso la ex, ecco perché Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è raccontata a cuore aperto nel salotto televisivo di Caterina Balivo. Oggi affermata influencer, ha deciso di parlare per la prima volta senza filtri del suo rapporto con la chirurgia estetica e delle difficoltà vissute durante l’adolescenza, rivelando l ’età sorprendent e a cui si è sottoposta al suo primo ritocco. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: dichiarazioni - sophie
Sentite che cosa ha detto l'ex attrice de Il trono di spade in merito al suo nuovo ruolo per il piccolo schermo, quello di Lara Croft. https://serial.everyeye.it/notizie/tomb-raider-sophie-turner-rompe-silenzio-serie-prime-video-dichiarazioni-825428.html?utm_me - facebook.com Vai su Facebook
Sophie Codegoni rinasce a Venezia: nuovo look da diva, il messaggio dietro l'abito azzurro e il retroscena piccante con Jacob Elordi - L’ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello ha attraversato un periodo buio segnato dalla rottura con Alessandro ... Da leggo.it
Sophie Codegoni, Alessandro Basciano torna in Italia ma è ancora senza braccialetto elettronico: «Sono tutti occupati» - È ancora senza braccialetto elettronico il dj e volto televisivo Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti della ex compagna, l'influencer e modella Sophie Codegoni, e sottoposto al ... corriereadriatico.it scrive