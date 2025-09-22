Le cuffie Sony 1000X M5 ora anche in versione con custodia morbida

Dday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La custodia della quinta generazione delle 1000X non era stata la migliore creazione di Sony, tanto da segnare un ritorno verso i modelli precedenti nella sesta, l'ultima uscita. Ma il marchio rimedia: ora c'è anche una versione della M5 con custodia morbida.. 🔗 Leggi su Dday.it

