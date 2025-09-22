Le azzurre del tennis vincono a Shenzen contro gli Stati Uniti e conquistano coppa del mondo di tennis per il secondo anno di fila

L ’Italia del tennis femminile si conferma inarrestabile: a Shenzen, in Cina, le azzurre hanno conquistato per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup, superando 2-0 gli Stati Uniti. È la sesta vittoria nella storia della Nazionale, un trionfo che consolida il ruolo dell’Italia tra le squadre simbolo della competizione. Guidate dalla capitana Tathiana Garbin, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucia Bronzetti e Tyra Grant hanno riportato ancora una volta la coppa nel nostro Paese. Game, set, match. Come vestirsi per una partita di tennis. guarda le foto Cocciaretto e Paolini decisive in finale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le azzurre del tennis vincono a Shenzen contro gli Stati Uniti e conquistano coppa del mondo di tennis per il secondo anno di fila

In questa notizia si parla di: azzurre - tennis

Tennis, le risposte per Paolini e le azzurre a Cincinnati in vista degli US Open

Tennis, trionfo bis azzurre in BJK Cup

Tennis, le azzurre vincono la Billie Jean King Cup

Le azzurre del tennis si confermano campionesse del mondo alla Billie Jean King Cup! Decisiva la vittoria della nostra tennista marchigiana Elisabetta Cocciaretto contro Emma Navarro con un doppio 6-4. Le Marche e l'Italia ancora sul tetto del mondo! - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia vince ancora la Billie Jean King Cup di tennis https://eurocomunicazione.eu/2025/09/21/litalia-vince-ancora-la-billie-jean-king-cup-di-tennis/… #Eurocomunicazione #azzurre #BJKCup #Italia #billiejeankingcup #tennis #JasminePaolini #ElisabettaCoc - X Vai su X

DIRE – Tennis, Italia campione Bjk Cup: Elisabetta e Jasmine vincono gli Usa in finale; L’Italia di tennis femminile è di nuovo campione del mondo, due partite eroiche di Cocciaretto e…; Italia da sogno: le Azzurre vincono ancora la Billie Jean King Cup e sono campionesse del mondo.

Tennis, all’Italia femminile la Billie Jean King Cup - Meritato successo azzurro della Nazionale femminile nel torneo mondiale a squadre più importante. Da ilgazzettinovesuviano.com

Quanti soldi guadagna l’Italia con la vittoria in BJK Cup? Montepremi sontuoso. E la divisione tra le azzurre… - L'Italia ha vinto la Billie Jean King Cup, conquistando la massima competizione per Nazionali femminili di tennis. Scrive oasport.it