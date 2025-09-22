Le azzurre del tennis vincono a Shenzen contro gli Stati Uniti e conquistano coppa del mondo di tennis per il secondo anno di fila

Iodonna.it | 22 set 2025

L ’Italia del tennis femminile si conferma inarrestabile: a Shenzen, in Cina, le azzurre hanno conquistato per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup, superando 2-0 gli Stati Uniti. È la sesta vittoria nella storia della Nazionale, un trionfo che consolida il ruolo dell’Italia tra le squadre simbolo della competizione. Guidate dalla capitana Tathiana Garbin, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucia Bronzetti e Tyra Grant hanno riportato ancora una volta la coppa nel nostro Paese. Game, set, match. Come vestirsi per una partita di tennis. guarda le foto Cocciaretto e Paolini decisive in finale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

